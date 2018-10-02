محمد صبحي: الشعوب العربية خربت أوطانها بالجهل بمعنى الديمقراطية

كشف الفنان محمد صبحي كواليس تأليف مسرحية "خيبتنا"، قائلًا إنه استلهم أحداثها من الغزو الأمريكي للعراق، مشيرا إلى أن الشعوب خربت أوطانها بالتطاحن والعرقية والجهل بمعنى الديموقراطية.

وأوضح صبحي، أنه اطلع على بعض المشروعات الغربية لتفتيت دول المنطقة العربية مثل مشروع برنارد لويس وبريجينسكي، والكتاب الذي خطه المفكر الأمريكي فوكوياما، والذي جاء بعنوان "نهاية التاريخ"، محاولًا استشراف ما سيحدث في المنطقة خلال السنوات التي تلت كتابة هذه الأعمال.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "خرائط تقسيم المنطقة كانت منشورة على الإنترنت، وكل دول المنطقة كانت مقسمة مثل ليبيا وتونس والعراق والسعودية ولبنان، كانت تصورات مرعبة للغاية".

وواصل: "خيبتنا في وجود إسرائيل بدول المنطقة، خيبتنا أننا قدمنا لعدونا أكثر مما يتمنى لسحقنا، وللأسف فإن الشعوب خربت أوطانها بالتطاحن والعرقية والطائفية والجهل بمعنى الديموقراطية ومقدرات الأمة.. فلوسنا عند أعدائنا، ونشتري 60% من أسلحتهم لقتل نفسنا، أموال 300 مليون عربي كنا نستطيع نصنع مجتمع مفيهوش فقير، هدينا أوطاننا اللي حصل من العراق".