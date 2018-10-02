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الموت فى الهواء الطلق.. إحنا بتوع «التسطيح»

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"سكاي نيوز": ارتفاع طلبات اللجوء من الأتراك في الدول الأوروبية

"سكاي نيوز": ارتفاع طلبات اللجوء من الأتراك في الدول الأوروبية

سياسي سعودي عن أزمة قطر: السلام والهدوء عادا لدول المقاطعة

سياسي سعودي عن أزمة قطر: السلام والهدوء عادا لدول المقاطعة

محافظ أسيوط عن المسح الطبي لـ"فيروس سي": "آمن ومجاني"

محافظ أسيوط عن المسح الطبي لـ"فيروس سي": "آمن ومجاني"

مؤسس "معاقون بلا هوية": السيسي مّكنا من الحصول على حقوقنا المُهدرة

مؤسس "معاقون بلا هوية": السيسي مّكنا من الحصول على حقوقنا المُهدرة

محمد صبحي: الشعوب العربية خربت أوطانها بالجهل بمعنى الديمقراطية

محمد صبحي: الشعوب العربية خربت أوطانها بالجهل بمعنى الديمقراطية

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ختام تصفيات المرحلة الأولى لبطولة "إفريقيا للمخبوزات" بالغردقة

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خطأ في عملة الـ100 جنيه.. "السوشيال ميديا" تجدد الجدل

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نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج

الحكومة تبدأ مطاردة «فيروس سى» فى أكباد 17 مليون مصرى

الحكومة تبدأ مطاردة «فيروس سى» فى أكباد 17 مليون مصرى

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«الاغتصاب» يحرم مفكراً فرنسياً من نوبل للأدب

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