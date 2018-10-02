مؤسس "معاقون بلا هوية": السيسي مّكنا من الحصول على حقوقنا المُهدرة

وجه إسماعيل محمود، مؤسس مبادرة "معاقون بلا هوية"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب قانون الإعاقة الجديد واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن السيسي مّكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على حقوقهم المُهدرة.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "انفراد"، ويقدمه الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، مساء الإثنين، أنه من حق ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على سيارات بمبالغ منخفضة، وشقق سكنية وغيرها من الحقوق المثبتة لهم بالقانون.

وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على صرف "البامبرز" مجانًا للمصابين بضمور في الأعصاب وغير قادرين على الحركة، موجهًا الشكر للحكومة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، وتنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار خطة الوزارة لدمجهم وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بمستواهم.