قال العميد خالد عبدالرحمن نائب رئيس شركة "IMUT"، إن تنظيم معرض إيديكس 2018 رائع للغاية، مشيرًا إلى أن الشركات العارضة لم تواجه أي مشكلات مع الشركة المنظمة.

وأضاف عبدالرحمن، خلال لقاء خاص بقناة "extra news"، أن كل السلطات المصرية مُسخَّرة لخدمة العارضين خلال أيام المعرض كافة، وتعمل على توفير سبل الراحة لكل المتواجدين داخل المعرض بمن فيهم الزوار، بحسب قوله.

وتابع: "هناك إقبال واسع جدًا من عدد كبير من الشركات الحريصة على المشاركة، وهو ما يؤكد على مكانة مصر عربيًا وإقليميًا ويبعث رسالة بأن مصر دولة أمن وأمان".

وأعرب "عبدالرحمن" عن سعادته بالمشاركة في المعرض الذي نجحت مصر في تنظيمه وتحول إلى حدث عالمي، لافتًا إلى أنه بدأ بالفعل بعض الشركات العارضة تخطط لمعرض 2020.

وأكد فخره بعرض منتجات مصرية خالصة في المعرض، ومنها المدرعة ST100، والمدرعة ST500، والتي نفذتها شركة "IMUT".