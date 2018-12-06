كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، رؤساء الأحياء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية وشركات البترول بالدفع بالسيارات والاستمرار في أعمال كسح المياه المتراكمة بالشوارع ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي سقطت أمس.

وكان الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، قام بجولة مسائية بالشوارع لمتابعة الموقف والتأكيد على سرعة شفط المياه ورفع الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار بالأحياء وتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات في بعض الشوارع.

وكلف صقر، القيادات التنفيذية رفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأجهزة والمرافق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية، وإدارة الأزمات بالمحافظة والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الموقف والتدخل في حالة حدوث أي طوارئ.