نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد" مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام ‏‏2030، وأوضح المركز الإعلامي أن مصر ستأتي في المرتبة السابعة عالمياً حيث سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لها ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية في2030‏، حوالي ‏8.2‏ تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، والتي احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل ‏القوة الشرائية يبلغ حوالي ‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.