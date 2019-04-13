عمرو أديب: "نفسي أشوف تابلت صنع في مصر"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اليوم بتصنيع التابلت في مصر ، موضحًا أن هذا الأمر هام للغاية، حيث إن الدولة المصرية تُدعم إجراء الامتحانات على التابلت إلكترونيا، وستحتاجه الدولة كثيرًا وبأعداد كبيرة للغاية.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر": "نفسي أشوف تابلت صُنع في مصر"، موضحًا أن هذه المسألة لم تّعد صعبة مثل الماضي، ولكن مصر فقط تأخرت في هذا الأمر.

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر ستكون في احتياج لـ 400 ألف تابلت على الأقل سنويًا لطلبة أولى ثانوي، وبهذا يكون تصنيع التابلت في مصر أمر ضروري، مضيفًا: "مصر فيها مصانع حربية، وفيها مصانع خاصة بتجمع موبيلات".

وأوضح أن دول كثيرة في العالم وضعت هذا الأمر هدف لها منذ عشرات السنين، حيث تسعى كل الدول أن تقوم بتصنيع التابلت والموبيلات التي تستخدمها، مؤكدًا أن مصر لديها الأيدي العاملة التي تستطيع أن تُصنع التابلت، والقدرة على استيعاب التكنولوجيا.