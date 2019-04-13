أشاد الإعلامي عمرو أديب، بأداء الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، وذلك تعليقا على الانتهاء من أعمال التجديد بمحطة مصر، وزيادة إيرادات الوزارة، إذ قال "الراجل طلع قماش".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "mbc مصر"، أن من يذهب لمحطة مصر الآن يؤكد أن المحطة تشهد تغييرا جذريا، مستطردًا: "هي دي مصر، لا منه ولا منحة".

وأشار إلى أن تطبيق الغرامات على عدم قطع تذكرة السكك الحديدية، أثمر عن زيادة الإيرادات بنسبة 25%، معقبًا: "كامل الوزير طلع قماش، شكل الناس مكنتش بتقطع تذكرة".