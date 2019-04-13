قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي الأهلي اليوم كان في أسوأ حظوظ، ولم يلعب أي مباراة منذ نشأته وحتى الآن بهذا الحظ السيء أمام صن داونز في لقاء الإياب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن حكم المباراة اليوم بكاري جاساما كان أسوأ من حظ الأهلي.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن حظ الأهلي اليوم بجانب سوء إدارة حكم المباراة جعلوا الأهلي لم يستطيع الصعود واستكمال البطولة، حيث كان مُطالب من الأهلي إحراز 6 أهداف اليوم من أجل الصعود.

وتابع: "حارس مرمى صن داونز النهاردة كان عبقري، منع كور كتير جدًا تدخل المرمى، ولازم كلنا نعترف إن فريق صن داونز فريق كبير وقوي".

وخرج الأهلي من دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد إحرازه هدفا واحدا، الليلة، في شباك صن داونز الجنوب إفريقي، بعد أن خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.