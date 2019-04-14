قال أحمد عبده، معلق مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا، إن تحقيق المارد الأحمر، ريمونتادا في مباراة الإياب، التي أقيمت أمس السبت، كان مستحيلا.

وأضاف عبده خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد": "صن داونز فريق مميز، واستغل أخطاء الأهلي في مباراة الذهاب، فضلا عن أن الفريق الجنوب الأفريقي يمتلك حارس مرمى كبير، الأهلي عانى من تواصل المواسم والإجهاد".

وتابع: "إدارة الأهلي تعاقدت مع أكثر من لاعب في مركز الجناح، وأغفلت مركزي الوسط المدافع، والمدافع".

وانتقد المعلق الرياضي، أداء بكاري جاساما، حكم مباراة الأهلي وصن داونز قائلاً: "أداؤه يثير علامات الاستفهام منذ فترة طويلة، وقراراته خلال المباراة حجمت أداء الأهلي، وأصابت اللاعبين بالتوتر، فضلا عن أن لاعبي صن داونز أهدروا وقتا طويلا".

وأردف عبده "جاساما لم يكن موفقا في المباراة، وتحامل على لاعبي الأهلي، ولم يشهر أي كارت أصفر للاعبي صن داونز، أنا أتبع المهنية والوصف التفصيلي للحالات، ولست من المدرسة التي تنافق خلال التعليق على المباراة لإرضاء الجماهير".