أبدى الإعلامي عمرو أديب، استعجابه الشديد على أداء اللاعب حسين الشحات، مع ناديه الأهلي منذ انتقاله للفريق الأحمر، حيث قال "كابتن حسين الشحات أخباره إيه، كل ما أشوفه بيلعب وطريقة لعبة، أعمل علامة استفهام كبيرة".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "mbc مصر": "الراجل مدفوع فيه 150 مليون جنيه، وكان بيعلب بمهارة شديدة بره، جه الأهلي بقى عنده مشكلة".

من ناحية أخرى، ذكر أديب، أن الأهلي لم يقدم مباراة جيدة اليوم أمام صن داونز، ولكنه بالفعل كان هناك سوء حظ والحكم كان متحامل على الأهلي، مضيفًا: "خيرها في غيرها إن شاء الله، وياريت إن شاء الله غيرها دي متكونش الدوري".