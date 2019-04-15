هنأ الإعلامي عمرو أديب، اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، على الهدف الذي أحرزه اليوم في مرمى فريق تشيلسي، موضحًا أنه كان يُتابع تعليق المعلق الإنجليزي حول الهدف: "المعلق قال ده جون من الجنة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أن هدف محمد صلاح اليوم عظيم وعالمي، موضحًا أن صلاح وقف وقفة التسامح "اليوجا"، من أجل أن يقول للناس أنه متسامح مع نفسه ومع من يهاجموه.

واستطرد: "محمد صلاح بيقول أنا هداف، أنا متسامح مع العنصريين، أنا ابن مصر، أنا جايب أحلى جون".

وأحرز محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، هدفًا في مرمى تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد، حيث فاز ليفربول على تشيلسي، بثنائية نظيفة، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ34 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.