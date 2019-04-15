عمرو أديب للمصريين: "لو مش عاجبكم الدستور روحوا ارفضوه"

وجه الإعلامي عمرو أديب، الشكر والتقدير للمعارضة في مصر، والذين طالبوا من الشعب المصري النزول والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، رغم اختلافهم على تلك التعديلات، كما وجه أديب، حديثه للشعب المصري: "لو مش عاجبك الدستور روح ارفضه".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أنه لا يُمكن تزوير الانتخابات أو أي استفتاء في مصر، موضحًا أن تركيا هي الدولة التي تُعاني من تزوير الانتخابات حاليًا، ورئيس الدولة هناك رجب طيب أردوغان هو من اعترف بذلك عندما وجد أن نتائج الانتخابات لا تنصفه.