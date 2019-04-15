إنشاء مدرسة ومعاينة برج واعتماد مشروع تقسيم جمعية تعاونية بكفر الشيخ

وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 9 قيراط وسهم بحوض القلعة ورأس الحصان نم/1 بناحية قرية طلمبات 8، التابعة للوحدة المحلية لقرية دمرو بمركز سيدي سالم، لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

وصدر قراراً رقم (5418) لسنة 2019، بتشكيل لجنة لمعاينة برج الصفوة المقام على القطعة رقم 14 تقسيم النيابة الإدارية، برئاسة مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينوب عنه، وعضوية أحد المختصين بالأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة بكفرالشيخ، ومهندس من مديرية الإسكان والمرافق، وباحث قانوني بإدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

وتضم اللجنة مفتش مالي وإداري بإدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، على أن تختص اللجنة بمعاينة برج الصفوة المقام على القطعة رقم 14 تقسيم النيابة الإدارية، وبيان ما إذا كان يوجد ثمة مخالفات من عدمه، وفي حالة وجود المسؤول عنها بصفة أصلية وإشرافية، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك في غصون خمسة عشر يوماً من تاريخة.

كما صدر القرار رقم (6236) لسنة 2019، باعتماد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للقضاء وأعضاء النيابة العامة بكفرالشيخ، بحوض حكر الضبايشة رقم 28 قسم أول السرو القبلي رقم 27، وذلك بضم القطعتين "41 ،42" ليصبحا قطعة واحدة برقم "42"، وتلتزم الجمعية التعاونية بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة، تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وطبقاً للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم، بالإضافة إلى اعتبار المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.