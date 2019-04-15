أعلن محمد طارق، شقيق الإخواني الهارب في تركيا محمد ناصر، تأييده للتعديلات الدستورية، عن طريق تعليق لافتات تأييد بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف.

وفوجئ الأهالي بتعليق شقيق "ناصر"، لافتات تحمل صورته الشخصية بجوار صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدون عليها: "الأستاذ محمد طارق علي عبدالعظيم، أخو المذيع محمد ناصر، يؤيد التعديلات الدستورية ويؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع قرارته".

وقالت هيفاء عبدالرحيم أحمد، زوجة محمد طارق "صاحب اللافتة"، الذي يعمل موظفا بوحدة الطب البيطري بإدارة الفشن: "زوجي وأسرتي يؤيدون جميع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسنخرج لتأييد التعديلات الدستورية المقررة قريبا، ونتبرأ من هجوم ناصر على النظام المصري والدولة المصرية".

وقالت إلهام محمد طارق، ابنة "صاحب اللافتة": "نحن من علقنا اللافتة لأننا بالفعل ندعم التعديلات الدستورية، ونؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته التي تصب في صالح الشعب المصري".