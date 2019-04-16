احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بالذكرى 95 لميلاد الفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون بوضع صورتها على صدرة صفحته الرئيسية.

وإنجي أفلاطون ولدت 16 أبريل 1924، بأحد قصور القاهرة وتلقت تعليمها في مدرسة القلب المقدس الفرنسية الداخلية، ثم في مدرسة الليسية الفرنسية حتى حصلت على شهادة البكالوريا.

حينما لاحظ والدها لمحتها الفنية استقدم لها مدرس لفن الرسم وبعدها التقت بأحد الفنانين الذين اثروا في الحركة الفنية آنذاك.

اتخذت إنجي من السريالية منهجاً للتعبير عن نفسها فنياً فصورت كل ما خطر ببالها من أحلام وكوابيس بطريقة روائية وحظيت إنجي أفلاطون بتقدير عال في كثير من دول العالم عبر مشوارها الطويل في طريق فن الرسم التصويري حتى حصلت على وسام فارس للفنون والآداب لعام 1985ـ 1986 من وزارة الثقافة الفرنسية وتوفيت إنجي أفلاطون في 17 أبريل 1989.