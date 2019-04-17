تلقت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعددها 38 محكمة، إخطارًا رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين الموافق 20 وحتى 22 أبريل الجاري.

وقالت مصادر قضائية لـ"الوطن" إن القضاة جرى إخطارهم بتسلم أوراق العملية الانتخابية والمتضمنة محاضر الفرز وبطاقات الاقتراع بعد غد الخميس، من مقار المحاكم الابتدائية بالمحافظات، وذلك بعد توزيع القضاة على اللجان الانتخابية التي سيتولون الإشراف عليها.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.