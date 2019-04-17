أخبار ماتفوتكش| السيسي يزور قاعدة "نجيب".. و"النواب" يقر تعديل الدستور

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يتفقد معرض المنظومات القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، معرضًا لأحدث المنظومات القتالية والفنية التي زودت بها التشكيلات والوحدات في جميع الأفرع الرئيسية والقيادات والهيئات والإدارات التخصصية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

السيسي يؤكد لرئيس "المجلس العسكرى الانتقالي" دعم مصر لاستقرار السودان

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مساء أمس اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أكد خلاله دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

531 نائبا يوافقون على التعديلات الدستورية.. 22 رفضوا وعضو واحد يمتنع

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وبذلك يكون عدد الموافقين قد تخطى أغلبية الثلثين المطلوبة طبقا للدستور، لإعلان الموافقة على التعديلات النهائية.

نصوص التعديلات الدستورية عقب موافقة البرلمان عليها

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وبحسب المادة 143 من لائحة البرلمان، في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنها.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية

بدأ الإندونيسيون، اليوم الأربعاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو مع الجنرال السابق بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة البلد الأكثر تعدادا بالمسلمين في العالم.

اليوم .. "الوطنية للانتخابات" تعلن مواعيد الاستفتاء الدستوري

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات؛ لإعلان الجدول الزمني الخاص بإجراءات الاستفتاء ومواعيد الاقتراع.

«الصيادلة» ينفضون غبار «البلطجة والانقسام»: انتخاب نقيب ومجلس جديدين

شهدت انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، أمس، حضوراً أكبر من الانتخابات السابقة، حيث توافد الصيادلة منذ الصباح الباكر على مقر النقابة العامة بوسط القاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات، لاختيار مرشحيهم من بين 624 مرشحاً، بينهم 81 بالنقابة العامة، مقسمين إلى 13 تنافسوا على منصب النقيب العام، و68 على مقاعد المجلس الـ12، فيما اشتعل الصراع بين 543 مرشحاً على مقاعد المحافظات، وسط تأمين أمنى مشدد.

مصرع 5 وإصابة 16 في حادث سير مروع على الدائري

شهد الطريق الدائري اتجاه مدينة السلام، حادث سير مروع، نتيجة تصادم أتوبيس بسيارة نقل، وأكد مصدر أمني أن الحادث نتج عنه مصرع 5 أشخاص، وجار نقل المصابين إلى مستشفى السلام.

أحمد فهمي وهنا الزاهد يتصدران أفيش مسلسل الواد سيد الشحات في رمضان

كشف أحمد فهمي عن "البوستر الدعائي" (الأفيش) الخاص بمسلسله في رمضان 2019، "الواد سيد الشحات" والذي تصدره صورته، وكلا من الفنانين، "هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن".

126 يومًا تفصل محمد صلاح عن فك نحس دوري أبطال أوروبا

يحل نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره فريق بورتو البرتغالي، في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في نسخة الموسم الجاري 2018-2019.