بدأ الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" حلقة، اليوم، من برنامجه بأغنية "يا حبيبتي يا مصر" والذي غنتها المطربه شادية، وبدأ حلقته بقوله "الوطن بينادي 61 مليون مصري ليهم الحق الانتخابي".

وأضاف موسى، تقديمه برنامجه والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التعديلات الدستورية في غاية الأهمية والتي تمثل مستقبل مصر وكتابه تاريخ جديد والذي بدأ في 30 يونيو 2013.

وأوضح أن التعديلات ستأتي لاستكمال بناء الدولة المصرية والمرأة المصرية هي المحبه للوطن وهي "كل حاجة في البلد.. المرأة بتكتب في كل مرحلة سطر جديد وعليها دور كبير للغاية".