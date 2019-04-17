أعربت السفيرة جيلان علام، مساعدة وزير الخارجية سابقًا، عن استعجابها الشديد من نسبة الزيادة السكانية في مصر سنويًا، حيث ذكرت إنه للأسف تزيد مصر أكثر من 3 مليون شخص في العام الواحد، وهذا رقم كبير للغاية، مشددة على ضرورة العمل على تنظيم النسل.

وأضافت علام، خلال حوارها في برنامج "كل يوم"، الذي يُقدمه الإعلامية خلود زهران، والإعلامي وائل الإبراشي، على فضائية "ON E"، أن هناك دول في القارة الأوروبية لا يتخطى عدد سكانها بالكامل 3 مليون شخص، وهذا يُعني أن مصر تزيد كل عام بحجم دولة وممكن أكثر.

وشددت على ضرورة التنسيق بين الجهاز القومي للسكان، والجهاز القومي للمرأة، ووضع خطة مشتركة بينهما للوصول إلى الرجل والمرأة على حد سواء، وإقناعهما بضرورة تنظيم الأسرة، وتوعيتهم بأهمية ذلك، بدلًا من العادات والشعارات القديمة التي تقول "الولاد عزوة".