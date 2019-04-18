استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور عصام بن سعيد، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وسفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ بن سعيد سلّم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أنّ الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدا الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية، لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد، عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وتدعيم أواصر التضامن العربي.