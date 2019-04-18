أكد الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة تحرز تقدما في العاصمة طرابلس، مبينا أن الطيران العمودي شن غارات مكثفة غرب العزيزية وفي السواني.

وأوضح المسماري، خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، أن قوات الوفاق تحصل على إمدادات من الزاوية، كما أنها تستفيد من عدة طرق في ورشفانة مبينا أن قوات الجويلي تحاول استعادة العزيزية.

وأوضح أن معركة الكرامة بدأت في بنغازي عام 2014 إلا أن تنظيم القاعدة لم يظهر ببيانات إلا عام 2015 لأنه لم يرد أن يكشف الوجه الحقيقي للمقاتلين ضد الجيش في بنغازي أما في معركة طرابلس فقد ظهرت أمس الأربعاء أي في اليو 14 من عملية الدخول لطرابلس أعلام وشعارات تنظيم داعش كما ظهرت تسجيلات مصورة لعناصر إرهابية في العاصمة طرابلس.

وأشار الناطق باسم الجيش الليبي، إلى أنه سيجري محاسبة المتورطين في الرماية على الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس مؤكدا أن المدعي العام العسكري أصدر أمر بضبط وإحضار عبد الغني الككلي مشددا على أن هذه الدعوات لا تسقط بالتقادم ولا تنتهي إلا في المحاكم.

ولفت إلى أن الجيش يقاتل آخر أوكار تنظيم القاعدة في ليبيا مبينا أن كتيبتي الفاروق والمرسى تقومان بدفن شباب طرابلس المغرر بهم في مقابر جماعية ثم يتم إبلاغ أهلهم أنهم أسرى لدى الجيش ليقولوا بعد ذلك أن الجيش قتلهم ودفنهم في مقابر جماعية