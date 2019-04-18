قال اللواء أركان حرب محمد عبد الحي، رئيس مجلس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن العاملين بمشروع الصوب الزراعية بمنطقة العاشر من رمضان، بذلوا جهدا كبيرا ليكون المشروع بهذا الشكل، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع المشروع متابعة دقيقة جدا بشكل يومي.

ووجه "عبد الحي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء الخميس، رسالة للمصريين، قائلا: "انتظروا أسعار أقل في الخضروات المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن هناك مزرعة 12500 فدان تُفتتح خلال شهر 8 المقبل، وأيضا مرزعة في قاعدة محمد نجيب تُفتتح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.