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لاسارتي

أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزن الشديد عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

لاسارتي عن الاستقالة: لم أقم بفترة إعداد.. والأهلي مثل السيتي أنفقو أموال وخرجوا من الأبطال

خسر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي من بيراميدز مرتين في الدوري ذهاب وإياب، حيث خسر في أول قيادة فنية مع القلعة الحمراء من على مقاعد البدلاء أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وخسر في لقاء الدور الثاني بهدف الخطير كينو.

بالفيديو.. أولها صدمة وأخرها فُقدان للصدارة.. بيراميدز «بُعبع» لاسارتي في الدوري

أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنi الشديد عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

لاسارتي: التوفيق وراء انتصار بيراميدز.. وأعتذر لجماهير الأهلي عن الخسارة

أبدى حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز فرحته الكبيرة، بعد فوز فريقه على النادي الأهلي بهدف نظيف في المباراة، التي جمعتهما بالجولة الـ 25 على ملعب بتروسبورت.

وحرص حسام البدري، خلال تصريحات إذاعية أن يعلق على مستوى الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

حسام البدري عن مستوى لاسارتي مع الأهلي: «مبحبش أتكلم عن مدرب تاني»

الإسماعيلي ضد الزمالك

يتمسك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ببقاء «جروس» مع الفريق للموسم المقبل.

ويرى أن المدرب حقق المطلوب منه خلال الفترة الأخيرة من الوصول إلى فريق متجانس.

جروس يطلب زيادة راتبه حال تجديد عقده مع الزمالك

قفز بيراميدز للمركز الأول لأول مرة خلال الموسم الجاري، برفقة الزمالك، ولكن فارق الأهداف يجعله في المركز الثاني بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد في المباراة، التي جمعته بالمارد الأحمر في الجولة الـ25 من عمر الدوري.

وبعد انتهاء مباراة الزمالك والإسماعيلي، جاء ترتيب جدول الدوري المصري على النحو التالي:

ترتيب الدوري المصري الأهلي يعود للمركز الثالث.. والزمالك وبيراميدز يُحلقان في الصدارة

تحدث البلجيكي سيدومير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن مباراة الزمالك، التي أقيمت اليوم الخميس، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد ببطولة الدوري.

وقال سيدومير في تصريحات عقب اللقاء: درست مباراة الزمالك والمصري بشكل جيد لكن الفريق، الذي سجل الأول كان له حظوظًا أكبر، وحال نجاحنا في المبادرة بالتهديف لكان الوضع أفضل لنا.

سيدومير: درست الزمالك جيدًا.. والفريق الأبيض المرشح للتتويج بالدوري

الاهلي وبيراميدز

احتفل لاعبي الفريق الأول لنادي بيراميدز، بشكل هستيري، عقب الفوز الذي حققوه أمس، على الأهلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي اقيمت بينهما على استاد بتروسبورت.

ونشر تركي آل الشيخ مالك النادي فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، لاحتفال اللاعبين مع أحمد عفيفي المتحدث الرسمي للنادي وكتب: " مبروووك يا احمد والرجالة كلهم".

بالفيديو احتفالات هستيرية للاعبي بيراميدز بعد الفوز على الأهلي

ما إن انتهت المباراة التي جمعت ناديي بيراميدز والأهلي بفوز ثمين للوافد الجديد على الدوري الممتاز على المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري العام، إلا وانهالت تدوينات تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"؛ فرحًا بانتصار ناديه ذهابًا وإيابًا على "بطل القرن".

بعد فوز بيراميدز.. 19 تدوينة لتركي آل الشيخ تلخص "تحفيله" على الأهلي

تدرس إدارة بيراميدز التقدم بشكوى ضد أحمد فتحي لاعب الأهلي بعدما حصلت على لقطات فيديو تثبت تعديه على محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز عقب مباراة الفريقين.

كان بيراميدز قد كرر فوزه على الأهلي في الدور الثاني للدوري بهدف نظيف سجله البرازيلي كينو، بعد فوزه في الدور الأول كذلك بهدفين مقابل هدف.

بيراميدز يجمع أدلة إدانة أحمد فتحي بعد اعتداءه على مديره التنفيذي

مان سيتي ضد توتنهام

نجح فريق توتنهام في تحقيق إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم الإنجليزية، وذلك عقب تأهل توتنهام لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وكان فريق توتنهام قد فاز على مانشستر سيتي بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل السقوط أمام السيتيزينس بنتيجة 4-3، مساء الأربعاء في الإياب.

إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية بعد تأهل توتنهام لنصف نهائي دوري الأبطال