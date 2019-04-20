يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس السبت لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 14 23

شبين الكوم 13 23

طنطا 13 22

دمنهور 14 21

الإسكندرية 15 20

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

الزقازيق 12 24

الإسماعلية 11 24

السويس 12 23

العريش 12 21

شرم الشيخ 18 26

الغردقة 17 27

مرسى علم 19 27

الفيوم 13 24

قنا 15 28

الأقصر 16 30

أسوان 17 32

الوادي الجديد 16 29

شلاتين 19 28

حلايب 20 26

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 20 36

المدينة 17 32

القدس 07 14

أبوظبي 26 39

الكويت 20 32

دمشق 06 16