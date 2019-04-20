تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

رئيس البرلمان: السيسي غير راغب في السلطة ولم يطلب تعديل الدستور

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يّطلب تعديل الدستور على الإطلاق، أو مناقشته من مجلس النواب، قائلاً إن "الجميع يعلم أن السيسي قّبل المسؤولية في وقت كانت مصر تحتاج إلى رجل يعمل بكل جهد وإخلاص غير عادي".

الداخلية تبدأ تفعيل خطة تأمين الاستفتاء وتلغي إجازات الضابط والأفراد

فّعلت وزارة الداخلية خطة تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنشر قواتها في محيط كافة المقار الانتخابية، وقال مصدر أمنى لـ"الوطن"، إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الاستفتاء الذي انطلق اليوم، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس الأول، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

البيت الأبيض: ترامب ناقش مع حفتر سبل إقامة نظام ديمقراطي في ليبيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى اتصالاً بالمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الإثنين الماضي، أكد خلاله دور الأخير في مكافحة الإرهاب وتأمين مصادر النفط في ليبيا، حسب وكالة "رويترز".

"العسكري السوداني" يكشف ملابسات إقالة وكيل الخارجية بسبب قطر

أرجع الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، إعفاء وكيل وزارة الخارجية السودانية من منصبه بسبب البيان الذي أصدرته الوزارة عن عزم وفد قطري زيارة السودان دون علم المجلس الانتقالي مشيرا إلى أن وزارة الخارجية استندت إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات. وقال الناطق الرسمي رداً على أسئلة الصحفيين إن وزارة الخارجية أصدرت بياناً صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

20 صورة تلخص اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج

انطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، للمصريين في الخارج، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وسط تفاؤل دولي.. مصر تسدد 36.7 مليار دولار ديونا خارجية منذ 2013

نجحت مصر في سداد ديون خارجية بقيمة 36.711 مليار دولار خلال 5 سنوات و3 شهور، وذلك بدءًا من يونيو 2013 وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2018-2019، وتشتمل تلك الديون المستحقة على مصر من بينها دول نادي باريس ومستحقات للمؤسسات الدولية واستحقاق سندات وودائع للدول والمؤسسات الأجنبية بالإضافة الى فوائد الاقساط.

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان الفرافرة قبل ساعات من بدء "الاستفتاء"

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، اللجان الانتخابية بمركز الفرافرة للوقوف على مدى الاستعداد قبل بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر انطلاقه صباح السبت لمدة 3 أيام.

الطقس أيام الاستفتاء الثلاثة: لطيف ومعتدل وتوقعات بسقوط أمطار

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، والتي تشهد استفتاء المصريين على التعديلات الدستورية، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.

"الشايب": منتج رشحني للغناء "دويتو" مع "شاروخان"

فسرت المطربة شيماء الشايب، سر غيابها الطويل عن الغناء خلال الفترة الماضية، قائلة إن غيابها يعود إلى ضعف الإنتاج، وأضافت الشايب، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc"، أنها بعد ذلك تعرفت بالصدفة على المنتج ريتشارد الحاج، الذي أعجب كثيرًا بصوتها ودعمها.

«لعبة بابجي» تكشف سهر لاعبي الأهلي ليلة مباراة بيراميدز

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إن عدد كبير من لاعبي الفريق انشغلوا بالألعاب الإلكترونية حتى ساعات مبكرة من صباح مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري والتي خسرها الفريق بهدف دون رد، وعلم الوطن سبورت من مصادره بالأهلي أن هناك أكثر من لاعبي انشغلوا بلعبة "بابجي" الشهيرة حتى ساعات مبكرة من الصباح، ما تسبب في ظهورهم بحالة سيئة في لقاء بيراميدز، موضحا أنها ليست المرة الأولى.