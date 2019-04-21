حث الإعلامي عمرو أديب، جموع الشعب المصري على النزول في اليوم الثاني والثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية والمشاركة بكل قوة، موضحًا أنه يجب على كل مواطن أن يُعبر عن رأيه سواء بالموافقة على تلك التعديلات من عدمه.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر":" رأيكم مهم جدًا للسنين القادمة، لو سمحتم باقي يومين فقط، قول رأيك علشان تأخذ حقك، هتجيب حقك إزاي وأنت لم تشارك في الاستفتاء على الدستور".

وأوضح أنه لم يتم رصد أي خروقات في العملية الانتخابية داخل اللجان، مضيفًا:" بره اللجان ممكن نقول اللي نقوله، فيه صور قديمة وأخرى حقيقية وفوتوشوب حول خروقات تمت أمام اللجان، ولكن ما يهمنا أن العملية الانتخابية لم تشهد أي خروقات من داخل اللجان".

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل (السبت)، وتستمر عملية التصويت لـ3 أيام.

ويواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ368، والفرعية بـ13 ألفا و919.

ويبدأ التصويت منذ التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.