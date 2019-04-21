قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحصان الأسود في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية هم "الوافدين"، حيث يشاركون بكل قوة في الاستفتاء، موضحًا أن اليوم الثاني في أي استحقاق نيابي أو دستوري أو رئاسي يكون أقل مشاركة عن اليوم الأول، ولكن حدث اليوم العكس، حيث يرى أن الشعب المصري شارك اليوم أكثر من أمس.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "اليوم الثاني على طول في استفتاء أو انتخابات بيكون أهدى، بس النهاردة مختلف، كان فيه حضور جيد"، مازحًا: "جيد جدًا ولا جيد مرتفع بقى مش هقدر أقول ، ده اللي تقوله الهيئة الوطنية للانتخابات".

وتابع: "الحمد لله إن الوافدين كان ليهم فرصة يشاركوا، الناس دول من سنين لساننا دلدل وريقنا نشف من المطالبة بحل مشاكل الوافدين".

وأنهى المصريون في الداخل تصويتهم خلال أول يومين من الـ3 المحددة للاستفتاء على التعديلات الدستورية (التي تنتهي الإثنين 22 أبريل) وسط إقبال وتأمين كثيفين من المواطنين ورجال الجيش والشرطة. فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث والأخير (الأحد 21 أبريل)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفا و919.

وتجرى عملية الاقتراع، والفرز "بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت" في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.