كارديف ضد ليفربول ويوم الأرض وسريلانكا..أبرز "تريندات جوجل"

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كارديف ضد ليفربول

تباينت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب المشادة الكلامية التي حدثت بين محمد صلاح وزميله جيمس ميلنر في مباراة ليفربول وكارديف سيتي حول تنفيذ ركلة الجزاء، والتي سددها اللاعب الإنجليزي وأحرز من خلالها الهدف الثاني.

الإنجليز عبر تويتر الأمر لا يتعلق بالمجد الشخصي يا صلاح.. وأخر: ميلنر ناكر للمعروف

أعرب نيل وارنوك، المدير الفني لفريق كارديف سيتي، عن استيائه من ركلة الجزاء، التي تحصل عليها النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0.

وقال وارنوك عقب المباراة: محمد صلاح أدعى السقوط في ركلة الجزاء، التي تم احتسابها لصالح ليفربول، وما حدث من اللاعب المصري مسرحية سخيفة بنسبة 99.9%".

مدرب كارديف تعليقًا على ضربة جزاء محمد صلاح: ما حدث مسرحية سخيفة

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سعادته بفوز فريقه على حساب كارديف سيتي بثنائية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما بالجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب أن انتصار اليوم، لأجل استكمال المنافسة على لقب الدوري، مشددًا على صعوبة المباراة، وصعوبة المنافس أيضًا.

كلوب: فخور بنجوم ليفربول.. ومحمد صلاح استحق ركلة الجزاء

أكد المحلل التحكيمي، جمال الشريف أن محمد صلاح، بالغ في السقوط بركلة الجزاء، التي تحصل عليها ليفربول أمام كارديف سيتي في المباراة، التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

جمال الشريف: محمد صلاح بالغ في السقوط بركلة جزاء ليفربول أمام كارديف

أظهرت لقطات ما بعد مباراة كارديف سيتي وليفربول أن الدولي محمد صلاح، كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء، التي تحصل عليها في المباراة، التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالفيديو.. شاهد خناقة محمد صلاح وميلنر على تسديد ضربة جزاء ليفربول أمام كارديف

واصل فريق ليفربول، لعبة القط والفأر مع منافسه مانشستر سيتي، على صدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوز الريدز بنتيجة 2-0 خلال المباراة، التي جمعته بكارديف سيتي، والتي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ35 من البريميرليج.

بالفيديو.. ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في كارديف سيتي

يوم الأرض

احتفل محرك البحث العملاق "جوجل" بيوم الأرض والذي يوافق الـ22 من أبريل في كل عام بوضع فيديو تعبيري على صدارة صفحته الرئيسية.

بفيديو تعبيري.. جوجل يحتفل بـ"يوم الأرض" على صفحته الرئيسية

سريلانكا

لقى ما لا يقل عن 158 شخصاً حتفهم، بينهم 35 أجنبياً، وأصيب المئات في سريلانكا جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح صباح اليوم، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وحسب الشرطة هناك، فإن الانفجارات وقعت في كنيسة سانت أنطوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيجومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا.

قطعة من لسان صاحبها بداخلها.. معلومات عن كنائس سيريلانكا بعد انفجارها

أدان الإعلامي عمرو أديب التفجيرات التي شهدتها دولة سريلانكا التفجيرات وأسفرت عن سقوط أكثر من مئتي قتيل، وبالرغم من وقوع 8 تفجيرات متتالية إلا أن السلطات هناك أحبطت محاولات تفجير أخرى بعد أن وجدت قنابل موجودة داخل المطار، واصفًا الحادث بأنه ضربة إرهابية مرعبة.

أديب عن تفجيرات سريلانكا: ضربة إرهابية مرعبة.. "السواد عمى عينيهم"

ريال مدريد

فاز ريال مدريد على نظيره أتلتيك بيلباو بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

بالفيديو.. ريال مدريد يتجاوز عقبة أتلتيك بيلباو بهاتريك كريم بنزيما

مانشستر يونايتد

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مذلة على يد إيفرتون، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب جوديسون بارك.

إيفرتون يُذل مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

ارسنال

سقط فريق أرسنال أمام نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-2، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

بالفيديو.. أرسنال يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية بمشاركة النني