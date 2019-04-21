تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

أبريل

تشهد نهاية شهر أبريل المقبل، "دستة أجازات رسمية" في الدولة، لذا سيكون المصريون على موعد مع "الأنتخة" والراحة، كما يصفها الشباب، بداية من يوم الخميس 25 أبريل.

يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية لكل العاملين بالدولة، بمناسبة "عيد تحرير سيناء"، يليها يومي الجمعة والسبت، أيام الإجازة الرسمية في مصر.

"دستة أجازات" تنتظر المصريين في أبريل ومايو

مان سيتي ضد توتنهام

نجح نادي مانشستر سيتي في انتزاع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، من أنياب ليفربول، عقب انتصاره الثمين على توتنهام بهدف دون رد، بالجولة الـ 35 من البريميرليج في الموسم الجاري 2018-2019.

ورفع السيتي رصيده إلى 86 نقطة متصدرا الترتيب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، وظل توتنهام ثالثا بشكل مؤقت برصيد 67 نقطة، في انتظار منافسيه على هذا المركز من أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يبتعد عن ليفربول بنقطة.. وتوتنهام ينتظر موقف أرسنال

اللجنة العليا للانتخابات

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنه يحق للوافد المتواجد في محافظة غير محافظته أن يصوت داخل اللجنة المخصصة للوافدين.

الهيئة الوطنية للانتخابات: كل اللجان الفرعية تستقبل الوافدين المغتربين

وجه المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الشكر للشعب المصري الذي تواجد منذ الساعات الأولى للصباح أمام اللجان الانتخابية بكثافة.

"الوطنية للانتخابات" تشكر الشعب المصري لتواجده بكثافة أمام اللجان

حذر المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسم الهيئة، من استخدام الأقلام الرصاص في التصويت.

"الوطنية للانتخابات": استخدام الأقلام الرصاص في التصويت يبطل البطاقة

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إنه لا يوجد ما يمنع تطبيق المادة الخاصة بفرض غرامة على غير المشاركين في الاستفتاء الدستوري.

"الانتخابات": لا يوجد ما يمنع تطبيق الغرامة على الممتنعين عن التصويت

معرفه لجنه انتخابات الدستور

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، خدمة استعلام المواطنين عن مقر اللجان الإلكترونية والتعرف على قاعدة بيانات الناخبين، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وتقدم "الوطن" أبرز الخطوات على النحو التالي:

"4 خطوات".. كيف تعرف لجنتك للتصويت على التعديلات الدستورية؟