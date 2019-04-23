قال حسام الخولي، أمين عام حزب "مستقبل وطن"، إن الإقبال الشعبي على استفتاء تعديلات الدستور كان غير عادي، وأدى لحالة من الرعب داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "المحور"، ضمن التغطية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن الإقبال على الاستفتاء أعطى إيحاء للعالم بأن الشعب المصري واع بصورة كبيرة، ويعمل على استكمال الاستقرار.

ولفت إلى أنه لم يتم رصد أي عملية تزوير في عملية الاستفتاء خلال الثلاثة أيام، قائلا إن نزاهة الانتخابات أحد مكتسبات ثورة 25 يناير.

وأضاف أن مشاركة شباب الجامعات في الاستفتاء كان ظاهرة جميلة.

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.