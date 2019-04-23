حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-4-2019 في مصر والدول العربية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، لطقس، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانًا على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 13 26

الإسكندرية 15 24

بورسعيد 11 21

الإسماعيلية 12 26

الزقازيق 12 25

شرم الشيخ 16 27

الغردقة 14 28

العريش 12 21

قنا 08 31

الأقصر 14 32

أسوان 14 33

حلايب 19 28

شلاتين 17 30

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن العربية

مكة المكرمة 26 40

المدينة المنورة 19 33

القدس 09 18

أبوظبي 23 31

الكويت 17 29