حالة الطقس اليوم الأحد 21 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الأحد حيث يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 14 22

الإسكندرية 15 20

بورسعيد 14 20

الإسماعيلية 13 24

الزقازيق 13 23

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 16 25

العريش 13 20

قنا 15 25

الأقصر 17 28

أسوان 18 29

حلايب 19 24

شلاتين 18 25

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 20 35

المدينة المنورة 18 32

القدس 07 14

أبوظبي 26 37

الكويت 18 34