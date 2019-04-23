أخبار ماتفوتكش| السيسي يتسلم رسالة من البرهان.. وانتهاء الاستفتاء

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

رئيس جهاز المخابرات السوداني يسلّم السيسي رسالة من عبدالفتاح البرهان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

مبادرة حكومية لاستبدال التوك توك بالفان: وسيلة أكثر حضارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، أمس، حيث أشاد برفع مؤسسة موديز لتصنيف مصر، الأمر الذي يعكس حجم التطور والتحسن الكبير الذي شهده الوضع الاقتصادي، والذي سيكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة لجذب المزيد من الاستثمارات، وشهد الاجتماع، استعراض مشروع استبدال مركبات الـ"توكتوك" بسيارة نقل جماعي مدمجة "فان"، حيثُ تم عرض كل الدراسات المتعلقة بالمشروع، ومدى الجدوى الاقتصادية منه، والتأثيرات المنتظرة على الفئات المستهدفة، لا سيما في ضوء ما يحققه من تقديم خدمة نقل كريمة وأكثر حضارية للمواطنين.

بعد انتهاء الاستفتاء.. اللقاء المقبل بين الناخب والصندوق

أغُلقت صناديق الاقتراع منذ ساعات في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبدأت عمليات فرز بطاقات التصويت، وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن، ويبدأ المصريون رحلة أخرى نحو صناديق الاقتراع، تتمثل في إنه حال الموافقة على التعديلات الدستورية ستعقد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة (248) على أن "يختص مجلس الشيوخ بدراسة وإقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته".

أعمال شغب في قطر لعمال كأس العالم: "الجزيرة فين؟"

شهدت قطر تظاهرات واسعة نظمها عمال بناء ملاعب كأس العالم، احتجاجًا على سياسات الحكومة القطرية التعسفية ضدهم، وعدم الحصول على رواتبهم وانتهاك حقوقهم الآدمية وسوء أحوالهم المعيشية وغياب التأمين الصحي المناسب.

يوم الأرض من تغير المناخ إلى سريلانكا.. التلوث والإرهاب يهددان العالم

ما بين التلوث والإرهاب تعاني الأرض وساكنها في اليوم العالمي المخصص تحت عنوان "أمنا الأرض"، فمنذ 10 أعوام تحتفي الأمم المتحدة بيوم الأرض، الذي يوافق 22 أبريل ليواكب حادث إرهابي أليم خلّف مئات الضحايا في سريلانكا من جهة، وتحذيرات من تصاعد أخطار تغير المناخ من ناحية أخرى.

سريلانكا.. اعتقال 40 شخصا وارتفاع عدد القتلى إلى 310

أعلنت الشرطة في سريلانكا، اعتقال 40 شخصًا في إطار التحقيقات المتعلقة بالتفجيرات، قائلةً إن عدد قتلى تفجيرات الأحد، ارتفع إلى 310 قتلى، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

البابا يرفض معاقبة موظفة لجنته في الاستفتاء: قامت بعملها على أكمل وجه

أكد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن موظفة لجنة الاستفتاء على تعديل الدستور بمدرسة بين السرايات الإعدادية بنات بمنطقة الوايلي، التي كان يدلي فيها بصوته، قامت بعملها على أكمل وجه، رافضا فكرة معاقبتها لعدم الوقوف له تحية أثناء الإدلاء بصوته، كما طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين.

الخميس.. إجازة رسمية بأجر للقطاع الخاص بمناسبة "تحرير سيناء"

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، الموافق 25 أبريل "عيد تحرير سيناء"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

مي كساب ألبومي الجديد في الأسواق خلال أيام

أعربت مَي كساب عن سعادتها لردود فعل الجمهور بعد طرح كليبها الجديد "متغيرة"، وأكدت مَي، عبر حسابها الخاص على "تويتر": "أد إيه التعليقات على يوتيوب مفرحاني جدا الحمد لله حمدا كثيرا وربنا يكمل تعبنا على خير إن شاء الألبوم كله يعجبكم وينجح النجاح اللي يستحقه بيكم خلال أيام الألبوم كامل في الأسواق وعلى اليوتيوب وعلى كل التطبيقات".