استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال، وحرصها على دعم استقرار الأوضاع به، معربا عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم أوجه الدعم لأبناء الصومال، ومساندته في جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس الصومالي أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلاده، مشيدا بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

وأكد الرئيس الصومالي حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، مشيدا باستضافة مصر لاجتماعي القمة بشأن الشأنين السوداني والليبي، وبدور مصر الفاعل على الساحة الأفريقية خاصة في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير بسام راضي أنّ اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، وخطوات الحكومة المركزية سعيا لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه.