تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن خطة جماعة الإخوان المسلمين لتشويه عملية الاستفتاء على الدستور بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، قائلا إنّ الاستراتيجية ستكون إفساد النتيجة، خاصة بعدم قدرتهم على إفساد عملية التصويت بعد إقبال المواطنين الكبير على المشاركة في التصويت على الاستفتاء، وسير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأضاف أديب خلال حديثه في برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة "MBC مصر"، أنّ الأحاديث التي يرددها الإخوان المسلمين متناقضة: "بيقولوا حاجتين عكس بعض، أولها الدولة حشدت المواطنين، والرواية الثانية محدش راح خالص، طيب هي الدولة زقت الناس ولا محدش راح خالص، نرسى على حاجة، الناس اتحشدت كتير ولا محدش راح خالص".

ولفت أديب إلى أنّ أيام الاستفتاء شهدت إشكالية من المعارضة بشأن المقاطعة أو المشاركة: "أنا عاوز أحيي وأشكر كل من قال نعم، وكل من قال لا، اللي قال نعم بشكره واللي قال لأ شكرا جزيلا"، وتابع: "قنوات الإخوان عملوا أيام خاصة بعمرو أديب عشان دعيت الناس للمشاركة سواء بنعم أو لا، ومبيهمنيش الكلام ده، بتبسط إنّه هو بيمسك فيا أنا ومش بيمسك في حد تاني".

وشدد أديب على أنّ التجربة أثبتت أنّ الصندوق هو مكان الجميع، سواء التصويت بنعم أو لا، أو الأصوات الباطلة، دور الدولة التمكين للإدلاء بالآراء: "بشكر اللي صوتوا بنعم، وبشكر أكتر المعارضة المصرية اللي قررت ألا تقاطع".

ولفت أديب إلى أنّ النائب أحمد طنطاوي نشر فيديو عبر حسابه على "تويتر" اسمه "اللحظات الأخيرة"، ناشد فيه المواطنين بالنزول والتصويت بلا، وأضاف: "هو رأيه لأ، وده مفيهوش مشكلة، والحكمة دي علمهالنا الإخوان لما كانوا بيقولوا التغيير في الميدان ولا في البرلمان، وقالوا الميدان لأ والبرلمان أيوا، والبرلمان يعني الصندوق، هما قالوا كدا، ولو غيروا رأيهم يقولولنا".

وزاد أديب: "بالمناسبة تقريبا على نهاية السنة اللي جاية في انتخابات البرلمان وحضراتكم هتنزلوا تاني، وهندعوكم للصناديق وانتخابات المحليات، استحقاقات الدولة كثيرة جدا".

وتحدث أديب أنّه بعد إعلان النتيجة سيبدأ الحديث عن متطلبات الشعب، قائلا: "الشعب ده له حقوق، لما الشعب ينزل ويلبي نداء الدولة بقى ليه حق، لازم الشعب ياخد حقه لأنّه أدى للدولة حقها، الدولة اللي شعبها بيديها حقها لازم الدولة تديله حقه، وحقه مش ثمن".

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.