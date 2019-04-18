أخبار ماتفوتكش| السيسي يتابع "التأمين الصحي".. ومفاجأة توتنهام وصلاح

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع التأمين الصحي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

"الوطنية للانتخابات" تعلن مواعيد الاستفتاء على تعديلات الدستور

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام و19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.

لاشين يدعو المواطنين للمشاركة في استفتاء الدستور: "أنتم مصدر السلطات"

دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المصريين للمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وقال لاشين، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العامة للانتخابات، للإعلان عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي وافق عليها مجلس النواب، إن الوطن ينادي شعبه لأخذ رأيه في التعديلات الدستورية، مطالبًا بالمشاركة في التعديلات الدستورية وإبداء الرأي في صناديق الاقتراع من أجل مصر، بكل حرية وفي إطار من ممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية في الاستفتاء.

«البشير» فى السجن وأوغندا تدرس استضافته

نقلت السلطات السودانية الرئيس السابق عمر البشير إلى أحد سجون الخرطوم، حسبما أكد مصدر بعائلته، أمس، فيما يواصل المتظاهرون الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش، مطالبين بنقل السلطة إلى حكومة مدنية «فى أقرب وقت».

"سكاي نيوز": السودان يرفض استقبال الوفد القطري

قال مصدر سوداني، إن الوفد القطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عاد للدوحة، بعد رفض استقباله بالسودان، بحسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها.

8 قرارات لـ"الوزراء".. أبرزها صرف 100 ألف جنيه لضحايا حادثي شمال سيناء

أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، 8 قرارات على رأسها اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وإقرار توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، إضافة إلى صرف تعويضات بشأن الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقتي سوق الثلاثاء بمدينة الشيخ زويد، وسبيكة بالكيلو 17 بالطريق الساحلي بين العريش وبئر العبد، بمحافظة شمال سيناء.

تواضروس: الكنيسة لا تتدخل في السياسة.. والمشاركة في الاستفتاء مواطنة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة على مدار 21 قرنا لم تتدخل في السياسة قط، فما تشارك به يسمى "المواطنة"، وهناك خلط لدى البعض بين ما هو سياسة وما هو مواطنة، وهذا يرجع لأن المواطنة في مصر خلال الأربعين عاما الماضية كانت ضعيفة وبالتحديد من جانب الأقباط، متابعا: "نشكر ربنا الوضع اتغير".

الإعدام شنقا للمتهم بقتل طفليه ريان ومحمد في الدقهلية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، أمس، بالإعدام شنقا بإجماع الآراء على المتهم محمود نظمي محمد السيد 32 عاما، والمتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" بميت سلسيل عقب استطلاع رأي مفتي الديار المصرية في قرار إعدامه، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلي كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في أول أيام عيد الأضحى الماضي.

ناهد السباعي تعترض على أغنية محمد رمضان: "آخر ملك بمصر جدي فريد شوقي"

أبدت الفنانة ناهد السباعي اعتراضها على أغنية الفنان محمد رمضان "أنا الملك"، واعتبرت السباعي، خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن آخر ملوك مصر هو جدها الفنان الراحل فريد شوقي بشهادة من كتبوا عنه والشعب.

صلاح يعلق على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم

علق الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة ليفربول على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم وفقًا لاختيارات مجلة «تايم الأمريكية».

ليفربول يقصي بورتو برباعية.. ويضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة

روض فريق ليفربول التنانين البرتغالية فريق بورتو بنتيجة 4-1 خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب الدراجاو، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل رفاق محمد صلاح لنصف نهائي البطولة.

توتنهام يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال رغم السقوط أمام السيتي

تأهل فريق توتنهام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم خسارته من مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، في المواجهة، التي جمعت الفريقين، على ملعب الاتحاد، في إياب ربع نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة، مستفيدًا بذلك من انتصاره ذهابًا على السيتي بهدف نظيف.

مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بحضور جماهيري

تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، والمحدد لها مساء اليوم، الخميس، المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، بحضور الجماهير.