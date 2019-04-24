تسجيل الدخول
كارتيرون: أحلم بالعودة لقيادة بطل مصر.. وأخذت بالثأر من الترجي

أحدث الأخبار

ضبط ممرضة بمستشفى في الغردقة بتهمة سرقة سلسلة ذهبية

ضبط ممرضة بمستشفى في الغردقة بتهمة سرقة سلسلة ذهبية

اليوم.. مصيلحي وراشد يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بالجيزة

اليوم.. مصيلحي وراشد يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بالجيزة

عضو بـ"القضاة": الاستفتاء على الدستور كان أفضل من الاستحقاقات السابقة

عضو بـ"القضاة": الاستفتاء على الدستور كان أفضل من الاستحقاقات السابقة

بالفيديو| قبل "زلزال".. تترات مسلسلات مصرية من أداء نبيل شعيل

بالفيديو| قبل "زلزال".. تترات مسلسلات مصرية من أداء نبيل شعيل

بالصور والفيديو| احتفالات المصريين في ميدان عابدين بعد نتيجة الاستفتاء

بالصور والفيديو| احتفالات المصريين في ميدان عابدين بعد نتيجة الاستفتاء

تواصل الأنشطة التحضيرية لـ"الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" بشرم الشيخ

تواصل الأنشطة التحضيرية لـ"الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" بشرم الشيخ

اختيارات الوطن

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان نتيجة الاستفتاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان نتيجة الاستفتاء

5 أيام إجازة رسمية في أسبوع.. "الأنتخة" تبدأ الخميس

5 أيام إجازة رسمية في أسبوع.. "الأنتخة" تبدأ الخميس

"الملائكة المبتسمون".. اللحظات الأخيرة للأطفال ضحايا تفجيرات سريلانكا

"الملائكة المبتسمون".. اللحظات الأخيرة للأطفال ضحايا تفجيرات سريلانكا

10 شروط لإقامة خيمة رمضانية بالمنشآت السياحية.. تعرف عليها

10 شروط لإقامة خيمة رمضانية بالمنشآت السياحية.. تعرف عليها

مدبولي و5 وزراء يبحثون الاستعداد لـ"التأمين الشامل" في بورسعيد

مدبولي و5 وزراء يبحثون الاستعداد لـ"التأمين الشامل" في بورسعيد

خطوة بخطوة.. إجراءات استخراج وثيقة طلاق إلكترونيًا

خطوة بخطوة.. إجراءات استخراج وثيقة طلاق إلكترونيًا

الأكثر قراءة

عاجل