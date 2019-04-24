توفيرا للنفقات..بكري يقترح إجراء انتخابات البرلمان والشورى في وقت واحد

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور تؤكد حجم اهتمام المصريين ووعيهم بالعملية الانتخابية، مضيفًا أن وجود ما يقرب من ثلاثة ملايين معارض للتعديلات، وما يقرب من مليون صوت باطل مسألة تستحق الدراسة.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن "نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤكد أن الشعب المصري مستعد وقادر على الحفاظ على الوطن، وعلى بعث رسالة للمتآمرين أن وطنهم بخير".

وتابع عضو مجلس النواب، "دائما نجد الشعب المصري، متحد في وقت الأزمات"، مقترحًا أن يتم إجراء الانتخابات مرة واحدة لمجلسي الشعب والشورى توفيرًا للنفقات، مؤكدًا أنه وفقًا لتصريحات رئيس البرلمان أن انتخابات مجلس الشعب والشوري سيتم إجراءها عام 2020.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680، بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والاثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وبدأت عملية الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت (التاسعة من مساء أول أمس) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات المُصرَّح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم دمجت "الهيئة الوطنية" نتيجة التصويت بالخارج، والتي كانت قد تسلمتها من وزارة الخارجية مساء الاثنين.