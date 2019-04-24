أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس، اليوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 15 29

شبين الكوم 14 28

طنطا 15 27

دمنهور 14 27

الإسكندرية 12 27

بورسعيد 17 22

دمياط 16 23

الزقازيق 14 27

الإسماعيلية 12 28

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 18 30

مرسى علم 19 30

الفيوم 12 31

بنى سويف 12 31

المنيا 14 34

أسيوط 13 33

سوهاج 12 33

قنا 16 35

حلايب 20 26

شلاتين 21 31

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 40

المدينة 21 35

أبوظبى 22 29

الكويت 17 28

دمشق 06 23

بيروت 17 22

عمان 10 23

القدس 11 22