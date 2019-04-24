قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إنَّ نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستظهر في استقرار إداري وسياسي، مشيراً إلى أنَّ هذا الاستقرار تعرَّض لهزّات كثيرة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن على المستويات السياسية والاجتماعية والإدرية.

وأضاف "الخطيب" خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" على قناة "TeN"، أنَّ الهزّات التي تعرّضت لها الدولة المصرية أدت لرحيل نظام "وحققنا معجرة عندما تلافينا آثار هذا الرحيل بفضل أن الدولة المصرية لديها جيش قوي وإدارة حكيمة ومسؤولية ذاتية من أبنائها".

وتابع أنَّ مصر كانت في حاجة لهذه التعديلات و"الشعب أدى دوره على أكمل وجه"، مشدداً على ضرورة استثمار هذه الملحمة الوطنية للقفز بالبلد إلى الامام وهذا ما يحدث حالياً.