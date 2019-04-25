"100 مليون صحة": أجرينا المسح الطبي على أكثر من 13 ألف أجنبي في مصر

قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة، إنه في الفترة الأخيرة تم إجراء المسح الطبي على أكثر من 13 ألف لاجئ ومقيم أجنبي في مصر ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

وأضاف "الشيشيني"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "ten"، ضمن الفقرة الإخبارية، أن الأجنبي إذا كان يّبلغ من العمر 18 عامًا فيما فوق، وثبت إصابته بفيروس سي يتم تحويله إلى مراكز علاج اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لإجراء باقي الفحوصات وتلقي العلاج.

وأكد نائب مدير حملة 100 مليون صحة، أن مفوضة شؤون اللاجئين أشادت بالحكومة المصرية وبالخدمات التي تقدمها للاجئين والأجانب المقيمين بمصر، مؤكدًا أنه يوجد أكثر من 300 وحدة مخصصة لتلقي الخدمات للأجانب.