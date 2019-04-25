بدأت تحركات رموز المجتمع التجارى تشكيل «تربيطات» استعداداً لخوض انتخابات الغرف التجارية المقررة منتصف يونيو المقبل، حيث تلقت مكاتب السجلات التجارية بالمحافظات طلبات مرشحى مجالس إدارات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، لدورة 2019- 2023، بدءاً من اليوم، على أن يستمر تلقى الطلبات حتى الأحد المقبل.

وتوقعت مصادر باتحاد الغرف التجارية أن تشهد غرفتا القاهرة والجيزة منافسات قوية بين المرشحين، باعتبارهما أكبر الغرف، مؤكدة وجود منافسة بين «الحرس القديم»، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الذى يتكتم الإعلان عن قائمته، بينما حصلت «الوطن» على «القائمة» التى تضم أحمد صقر، أحمد حسن، ياسر المناويشى، قمر الغنيمى، شريف نصر، محمد فتح الله، ومحمد حنفى، بينما اعتذر كل من خالد فتح الله ومحمد النجار.

وتشهد غرفة القاهرة منافسة مماثلة بين «الحرس القديم»، بقيادة المهندس إبراهيم العربى، الرئيس الحالى للغرفة، وعدد من القوائم المنشقة من الشباب، أبرزها قائمة إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، وتضم قائمته عدداً من «التجار العائدين»، أبرزهم عاطف الأشمونى وأحمد شيحة وطلعت القواس، إضافة إلى آخرين جدد، أغلبهم من الشباب.

وتأتى غرفة الجيزة، ويرأسها عادل ناصر، ضمن القوائم الأكثر منافسة، وتضم عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، فيما تشهد غرفة القليوبية، ويرأس مجلس إدارتها النائب البرلمانى محمد الفيومى ويُعد من «الحرس القديم»، تكتماً شديداً، وسط توقعات أن يتم حسم الانتخابات فيها بالتزكية.