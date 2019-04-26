الأقباط يختتمون «أسبوع الآلام» وقداسات بحضور مندوبى «السيسى»

اختتم الأقباط، اليوم، أسبوع الآلام بصلوات «الجمعة العظيمة»، ويحتفلون غدا بـ«سبت النور»، فيما تزيل الكنائس الستائر السوداء عن جدرانها وتعلق ستائر بيضاء، قبل أن تقام مساء غدا قداسات عيد القيامة فى كافة الطوائف المسيحية بمصر، طبقاً لتقويم الكنائس الشرقية، التى ستحتفل بالعيد غداً. وترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، أمس، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد كبير من الأساقفة والكهنة والأقباط. وألقى البابا كلمة خلال الصلوات، طالب فيها الأقباط بالحفاظ على نصيبهم من السماء دون الانشغال بأمور الدنيا، كما تحدّث فى كلمته الروحية عن «صلب المسيح»، بحسب الاعتقاد المسيحى، محذراً الأقباط من ترك الكنيسة خلال هذه الأيام بدون تغيير وعهد، قائلاً: «المسيحية ليست تغيير أكل بأكل، ومن صوم لفطار، ولكن انتبه لحياتك وانتبه لخلاصك وأبديتك».

رجال الأمن حول الكنائس.. وشيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يزورون البابا للتهنئة بعيد القيامة

ومن المقرر أن يستقبل البابا، اليوم، مهنئيه بعيد القيامة، وأبرزهم القيادات الإسلامية بالدولة، وعلى رأسهم شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، الذى أكد فى تصريحات له عبر موقع الوزارة، أن تهنئة أشقاء الوطن بأعيادهم نوع من البر والوطنية، وزيارة رجال المؤسسات الدينية، وعلى رأسهم الإمام الأكبر، أبلغ رد عملى على الجاهلين والمتشددين.

وتقام، مساء غدا ، قداسات عيد القيامة، بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من المسئولين والوزراء والشخصيات العامة والسياسية والسفراء، إذ يترأس البابا القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة، ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، قداس العيد فى كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، ويترأس القس الدكتور أندريه زكى احتفال العيد فى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ويترأس المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، القداس فى كاتدرائية جميع السمائيين بالزمالك. وكثفت مديريات الأمن انتشارها بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة