أبرز الإعلامي عمرو أديب، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أدلى بها بخصوص الإسلام السياسي، حيث قال إن هذه الجماعات تسعى إلى الانفصال عن المجتمع الفرنسي.

وسخر أديب، من ماكرون، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، قائلًا إنه أول زعيم غربي يدلي بمثل هذا النوع من التصريحات، ولائمًا إياه على الانتقادات التي وجهها لمصر بسبب تعاملها الصارم والحازم مع مثل هذه الجماعات الإرهابية.

وقال مقدم البرنامج: "ماكرون دلوقتي بيشتكي من جماعات الإسلام السياسي، أومال إيه أخبار دولة العسل والطحينة".