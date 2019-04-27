سخر الإعلامي عمرو أديب من مفتي ليبيا الإخواني الصادق الغرياني، بعدما حرّم تكرار الحج أو العمرة، معتبرًا أنّ ذلك "يُعتبر وضع أموال في خزينة السعودية"، على حد وصفه، قائلًا: "أصيب بغرغرينة في دماغه".

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "قال إنه مسؤول قدام ربنا عن الكلام ده، وطبعًا هيخش نار جهنم ويتشوي فيها".

وتابع أن المملكة العربية السعودية تنفق مبالغ طائلة من أجل استقبال الحجاج والمعتمرين: "مش ممكن دولة في العالم تصرف كل المبالغ دي وده واجب، لكن السعودية مش تاجر دين زي مفتي ليبيا".

وأردف أديب أن المفتي أصيب بالجنون بعدما جرى اقتلاع رؤوس الإرهاب من ليبيا، مشيرًا إلى أن الإرهابيين تخيلوا أن البلاد أصبحت مِلكا لهم.