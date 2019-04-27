حالة الطقس اليوم السبت 27-4-2019 في مصر والدول العربية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة، في بيان منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما ستظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنود البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مصر والعالم:

درجة الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 17 32

الإسكندرية 16 27

مرسي مطروح 14 26

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

العريش 12 26

نويبع 21 30

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 22 32

المدن والعواصم العربية

مكة 26 38

الرياض 19 28

المنامة 23 28

أبوظبي 24 31

الدوحة 23 30

الكويت 21 31

دمشق 10 25

بيروت 16 24

القدس 12 24

بغداد 15 31