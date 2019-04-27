أعلنت شرطة سريلانكا مصرع 15 شخصا، جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة لمخبأ متشددين، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقالت الشرطة إن 3 رجال أقدموا على تفجير متفجرات بعدما حاصرتهم قوى الأمن، مما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال داخل ما يُعتقد أنه مخبأ للمتطرفين، قرب منطقة كالموناي، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأضافت الشرطة "عُثِر خارج المنزل على جثث ثلاثة رجال آخرين يشتبه أيضا في أنهم انتحاريون".

وهزت سلسلة انفجارات، مساء الجمعة، مدينة سامانتوري شرقي البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجير أشخاص لأنفسهم، خلال مداهمة مكان كانوا يتحصنون فيه.