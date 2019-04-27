هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أنّ المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات.

وأضاف سعفان في تهنئته للبابا تواضروس: "لتبقى الأمة المصرية في وحدة نسيجها نموذجا يهدي الإنسانية للخير والنماء، داعين الله عز وجل أنّ يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كي تتحقق آماله في مستقبل مشرق وغد أفضل".