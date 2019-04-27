"الأرصاد": طقس الأحد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد، حيث يسود معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهرالسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد.

وعن حالة الرياح، أوضحت أن أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما البحر الأحمر فحالته معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 18 34

شبين الكوم 17 33

طنطا 15 33

الإسكندرية 15 31

مطروح 14 26

بورسعيد 16 23

دمياط 16 24

الزقازيق 15 35

الإسماعيلية 15 31

السويس 16 30

العريش 13 26

شرم الشيخ 23 32

الغردقة 22 33

مرسى علم 23 32

الفيوم 17 34

بني سويف 17 35

المنيا 18 35

أسيوط 16 36

سوهاج 19 36

قنا 20 37

الأقصر 20 37

أسوان 22 38

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 22 36

الرياض 19 33

أبوظبى 24 33

الدوحة 23 30

الكويت 17 26

دمشق 08 27

بيروت 17 23

عمان 11 26

القدس 14 24

غزة 18 25

بغداد 16 31

الخرطوم 24 41

طرابلس 12 20

تونس 12 22

الجزائر 12 19