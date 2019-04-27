هاجم الإعلامي أحمد موسى، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، عباسي مدني، الذي توفي منذ أيام قليلة في قطر عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقال، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يُطلق عليه في الجزائر لقب "مسئول الدم والإرهاب"، مشيرًا إلى أنه قتل أكثر من 200 ألف شخص خلال العشرية السوداء (الحرب الأهلية الجزائرية) في تسعينيات القرن الماضي.

وأوضح أن السلطات الجزائرية منعته من أي نشاط سياسي، مستطردا: "قطر استضافه زي القرضاوي، وكل قيادات الدوحة شاركوا في جنازته، مفيش حد بتأويه قطر إلا وكانت يده ملطخة بالدم، زي عباس مدني".